Единый Центр просит не издеваться над крестьянами

Политическая партия “Единый Центр” призывает участников коалиции - Блок Юлии Тимошенко и блок «Наша Украина – Народная самооборона» - приступить к практическому решению проблем, которые являются помехой введения в Украине цивилизованного и прозрачного рынка земли.

Об этом говорится в обращении “Единого Центра” к демократической коалиции, текст которого в своем распоряжении имеет УНИАН.

“Мы хорошо знаем, что украинские крестьяне, владея земельными участками, фактически, стали заложниками аферистов, дельцов, которым выгодно нынешнее состояние дел в Украине. Однако сегодня мы становимся свидетелями очередного издевательства над украинским крестьянином”, - отмечается в документе.

“Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, спешно проголосованный Верховной Радой, создает новые проблемы, в частности в сфере продажи земель. Нас беспокоит намерение монополизировать право продажи земель Госкомземом, что, фактически, является посягательством на земли запаса и лесохозяйственные земли, и нивелированием элементарного различения земли государственной и коммунальной собственности. Мы убеждены, что это поспешное решение земельного вопроса в действительности имеет целью введение новых форм «дерибана», в результате чего украинское село еще больше будет страдать от нужды и упадка”, - отмечается в заявлении.

В “Едином Центре” считают, что поспешное решение земельного вопроса также может угрожать подготовке и проведению Евро-2012 в Украине, поскольку вряд ли отведенные под застройки земельные участки будут иметь надлежащую нормативно-правовую легитимность.

“Единый Центр” предлагает отказаться от какой-либо политической целесообразности относительно решения земельного вопроса и сделать четкие, прозрачные и взвешенные шаги.

В партии считают, что для полного снятия моратория и включения земель сельскохозяйственного назначения в свободный оборот необходимо принять два законопроекта: «О рынке земли» и «О государственном земельном кадастре». Только принятие этих законов может быть правовой легитимностью относительно введения изменений в Земельный кодекс, которые будут касаться отмены указанного моратория. Любой другой путь решения этого вопроса является неконституционным и коррупционным, убеждены авторы обращения.

“Единый Центр” призывает БЮТ и НУ-НС безотлагательно поддержать эти законы, что, в конце концов, станет весомым шагом к становлению в Украине прозрачного и цивилизованного рынка земли.