В Симферополе 200 человек подрались из-за НАТО

В Симферополе (Крым) сегодня произошли стычки между сторонниками и противниками вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, НРУ, «Просвиты» собрались на площади Советской для проведения пикета в поддержку евроинтеграции Украины в рамках акции «Україна: НАТО – Так!».

Активисты Компартии, партии «Союз», Русской общины Крыма, узнав о проведении такого пикета, также подтянулись на площадь Советскую. Противников и сторонников НАТО собралось в общей сложности 150-200 человек. Противоборствующие стороны разделяла цепь милиционеров и сотрудников спецподразделения «Беркут» (всего для охраны порядка было задействовано около 100 правоохранителей).

Между левыми и правыми произошли локальные стычки, словесная перепалка. Левые выступали под флагами КПУ, партии «Союз», Русской общины Крыма и флагами России, а также транспарантами: «В НАТО – никогда! НАТО – нет!», «Неофашизм не пройдет!», «НАТО – война против славян!». Правые держали в руках флаги Руха и Украины. Левые периодически скандировали: «Бандеровцы, вон из Крыма!», «Мы - не янки, мы - славяне, наши братья – россияне!», на что некоторые правые им отвечали: «Жили бы в своей России, там ваша Родина!».

В сторонников евроинтеграции Украины противники НАТО бросали помидоры, яйца, пакеты с соком. Правда, «в цель» практически ничего не попало – больше страдали правоохранители. Активисты левых сил также смяли агитпалатки правых. Кроме того, коммунисты в ходе акции сожгли флаг НАТО.

В комментарии корреспонденту УНИАН лидер Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН назвал происходящее провокацией и обвинил во всем городскую власть Симферополя.

«Вчера поздно вечером мы подали заявку на проведение акции, однако после нас - через час - пришла заявка от Коммунистической партии Украины на проведение акции в том же самом месте, в то же самое время, - сказал О.ФОМУШКИН. – Можно сделать вывод: провокацию организовала и провела симферопольская городская власть. Мы хотели дать крымчанам информацию о НАТО, видимо, симферопольская городская власть не хочет, чтобы крымчане знали о НАТО».

Лидер Крымской организации УНП также отметил, что в дальнейшем, возможно, о проведении своих акций активисты этой силы будут уведомлять власти не за день, а за одну минуту до начала акции. «Это не противоречит законодательству. Зато мы спокойно сможем поддержать тех крымчан, которые считают, что будущее Украины связано с НАТО», - отметил он.

Со своей стороны лидер коммунистов Крыма, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ заявил УНИАН: «Я у начальника горотдела управления милиции несколько раз спрашивал: кто проводит митинг, кто дал разрешение на митинг (правым силам – УНИАН)? Он говорит: «Обе стороны». Какие обе стороны?». «Коммунисты не собирались, коммунисты узнали, что будут проводить митинг неофашисты, и пришли на этот митинг», - сказал главный коммунист Крыма.

«Мы просто показываем, что на этой земле, крымской земле, хозяин – крымский народ, который на своем референдуме (имеется в виду референдум, организованной крымскими коммунистами – УНИАН) показал, что Крым и Украина не будет в НАТО», - добавил Л.ГРАЧ.

«Неофашистам, которые сегодня попытались собраться в Симферополе, мы не дадим и шага здесь ступить», - заверил он. При этом главный коммунист Крыма выразил возмущение, что правые привлекли к пропаганде НАТО в Крыму крымских татар. «Пошли на самую гнусную вещь, на которую только могут пойти! Зная, насколько национальный мир в Крыму хрупок, берут и подключают часть крымских татар к пропаганде за НАТО. Еще и еще раз демонстрируют украинские националисты и крымско-татарские националисты свои русофобские настроения», - сказал Л.ГРАЧ.