Американский Красный Крест меняет кровь на бесплатный бензин

США испытывают нарастающий дефицит донорской крови из-за снижения числа людей, сдающих кровь. В связи с этим Американский Красный Крест предложил план привлечения доноров с помощью различных подарков, в числе которых бесплатный бензин.

Такое предложение обусловлено высокими ценами на горючее, которые в некоторых регионах США доходят до четырех долларов.

Для того, чтобы стать донором, необходимо соответствовать ряду критериев, например, масса тела не менее 50 кг, отсутствие хронических инфекционных заболеваний, болезней крови, приема лекарственных и наркотических препаратов. Перед сдачей крови донор должен пить много воды, есть калорийную пищу и хорошо выспаться.

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