Ехануров поручил нарезать по 10 соток каждому военному

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ настаивает на выдаче военнослужащим по 10 соток земли, как это предусмотрено законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по поводу обеспечения жильем военнослужащих.

«Все граждане Украины, которые носят погоны, имеют такие же права, как и все другие”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ. “По 10 соток нарезать каждому военному», - поручил Ю.ЕХАНУРОВ своим подчиненным.

При этом он подчеркнул, что никому не должно казаться, что Минобороны имеет лишнюю землю. «У нас лишней земли нет», - сказал министр.