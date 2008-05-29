Добкину предлагают пари относительно рейтинга БЮТ в Харькове

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН предложил своему политическому оппоненту, мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ (представитель Партии регионов) совместно организовать и профинансировать проведение независимого социологического исследования в Харькове на предмет популярности БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, такое «политическое пари» он предложил заключить М.ДОБКИНУ, комментируя недавнее высказывание мэра Харькова о том, что «БЮТ в Харькове имеет такой же рейтинг, как «НУ-НС» в Киеве».

Для «чистоты эксперимента» А.ФЕЛЬДМАН предлагает заказать такое исследование одной из известных и абсолютно непредвзятых европейских социологических структур.

«Если подтвердятся слова М.ДОБКИНА, то я сниму свои претензии, и не буду настаивать на том, чтобы он извинился передо мною за клевету, как это дважды постановил суд и чего до сих пор не сделано. А если рейтинг БЮТ в Харькове будет не ниже 20%, как это и есть сегодня, тогда М.ДОБКИН должен будет немедленно написать заявление о добровольной отставке с поста мэра. За свои слова нужно отвечать, тем более, когда они произносятся публично», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

По словам народного депутата, последние социологические данные показывают, что БЮТ в Харькове имеет на сегодняшний день поддержку свыше 20% горожан.

Как сообщал УНИАН, по предварительным результатам на досрочных выборах в Киевский городской совет, состоявшихся 25 мая, блок «Наша Украина-Народная Самооборона» набрал 2,01% голосов избирателей и не преодолел проходной барьер.