Папа Римский купит участок в центре Киева

Украинские власти разрешили Римско-католической церкви купить землю в столице.

Вчера правительство разрешило Киевской горадминистрации продать 23 сотки земли в центре столицы. Покупателем участка станет представительство Ватикана в Украине. Информацию об этом «Делу» сообщил один из министров на правах анонимности.

Участок, на который претендует государство-город, находится по улице Тургеневской, 40. Уже двенадцать лет по этому адресу находится Апостольская нунциатура — представительство Ватикана в Украине. Первоначально дом был в аварийном состоянии. Получив его на правах аренды, Римско-католическая церковь отреставрировала здание.

В 2001 году, когда в Украину приезжал Папа Римский Иоанн Павел II, он проживал именно в этом доме.

В конце прошлого года представители Католической церкви обратились с просьбой к украинским властям продать им земельный участок под реставрированным домом.

По мнению экспертов, цена земли в этом районе — не менее 2,3 миллиона долларов.

Но чиновники отказываются говорить, сколько именно заплатит Ватикан за участок.