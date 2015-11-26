В БПП предлагают создать службу по обеспечению правопорядка в зале Рады

Как свидетельствуют данные на сайте Рады, соответствующий законопроект №3518 депутат зарегистрировал 24 ноября.

Документом предлагается внести изменения в законы "О статусе народного депутата" и "О регламенте Верховной Рады" относительно обеспечения правопорядка во время работы парламента.

Согласно законопроекту, служба парламентского пристава является самостоятельным структурным подразделением, обеспечивающим правопорядок в сессионном зале парламента и выполняет церемониальные функции.

Читайте такжеПротив депутата Парасюка открыли дело за удар ногой по голове СБУшника Писного (видео)

Определяется, что парламентским приставом является должностное лицо парламента не из числа народных депутатов, которое обязано выполнять решения парламента и поручения председательствующего на заседаниях по поддержанию порядка, удалению из зала нарушителей, а также обеспечения кворума на заседаниях.

Парламентские приставы не имеют права использовать оружие или спецсредства и иметь их при себе при исполнении служебных обязанностей.

Читайте такжеГройсман считает, что депутаты-драчуны не должны быть неприкосновенными

Предусматривается, что служба состоит из 4 сотрудников и подчиняется председателю Рады.

Службу предлагается укомплектовать работниками из числа бывших офицеров Вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины или Управления государственной охраны, ростом от 190 см, спортивного телосложения, имеющими четкий сильный голос.

Читайте такжеТетерук будет настаивать, чтобы прокуратура завершила расследование по его инциденту с Кужель

С целью поддержания правопорядка во время проведения пленарных заседаний 2 парламентских пристава должны будут постоянно находиться в сессионном зале. Также приставы могут вызываться на заседания парламентских комитетов.

Автор предлагает установить, что приставы реагируют на нарушение порядка путем обращения к нарушителю с просьбой прекратить незаконные действия.

Применение физической силы ими допускается только в целях принудительного удаления нарушителя из зала заседаний, если он сразу не выполнил законных требований пристава.