Ющенко в Канаде не забыл о пчелах (фото)

Невзирая на насыщенную программу визита в Канаду, Президент Украины нашел время, чтобы посетить магазин для пчеловодов в Винипеге, сообщила газета Winnipeg Free Press.

Владельцы магазина Bee Maid Honey, который продает все для пчеловодов-любителей, были приятно удивлены, когда увидели украинского Президента, который заглянул к ним в конце однодневного визита в Винипег, пишет газета.

Как рассказал директор магазина Гордон Маркс, Виктор Ющенко «купил по единице почти из всего нашего ассортимента, который обычно используют пчеловоды в Канаде».

По словам директора, его предупредили заблаговременно, что Президент Украины может зайти в его магазин.

Ющенко пробыл в магазине около часа, интересовался состоянием пчеловодства в Канаде и выбирал книги и инструменты, среди которых было и оборудование для изготовления свечей из воска.

Радио "Свобода"