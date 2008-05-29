Ющенко: я не буду вспоминать, кто блокировал мое выступление в ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбрасывает обвинения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно планов развала демократической коалиции. Об этом он заявил в комментарии журналистам в Торонто.

Президент отметил, что демократическая коалиция должна работать. “Когда киевские выборы проиграны – упрекают Президента, еще ли кого-то, что он разрушает коалицию. Простите, я не буду вспоминать, кто блокировал мое выступление в ВР, я не буду вспоминать, кто блокирует принятие внесения изменений в бюджет...”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призывал не искать проблем там, где их не существует.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что коалиция должна работать в рамках действующего соглашения.

В то же время он заметил, что хотел бы, чтобы решения коалиции принимались коллегиально, а не единолично. “Чтобы правительство не походило на структуру, где соло принадлежит группе людей или одному человеку, а затем возникает много расхождений относительно того, кто принял то или другое решение”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, его Секретариат и Партию регионов не уничтожать Украину ради формирования широкой коалиции. «Если вы хотите создавать широкую коалицию – создавайте ее, но для этого не нужно уничтожать Украину. Просто честно создайте, и все», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению премьер-министра, демократическая коалиция, понимая угрозу для страны, 228 голосами депутатов приняла решение о возобновлении доходной части бюджета и Пенсионного фонда.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намеревается вместе с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ в четверг утром встречать в аэропорту В.ЮЩЕНКО, который будет возвращаться в Украину после официального визита в Канаду.

«Мы будем встречать Президента из Канады для того, чтобы убедить его не уничтожать финансовую стабильность и финансовую систему страны, и все таки остановиться в уничтожении работы правительства и подписать этот законопроект, принятый нашей демократической коалицией, которая борется за последние капли доверия, которые остаются в обществе к демократической коалиции», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.