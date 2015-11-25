Депутаты от "Видродження" возглавили Харьковский областной совет

Председателем Харьковского областного совета стал избранный от партии «Видродження» депутат облсовета Сергей Чернов, а его заместителем стал председатель фракции партии «Видродження» в облсовете Владимир Скоробагач.

Избрание состоялось 25 ноября во время первой сессии Харьковского областного совета нового созыва.

Новоназначенный председатель Харьковского облсовета во время своего выступления обозначил круг задач, которые стоят перед местной властью.

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«Ключевое направление, без которого невозможно обеспечить развитие области в любой сфере – сохранение мира и гарантия безопасности для жизни и здоровья граждан. Однако внешние вызовы, угроза целостности государства, падение показателей отечественной экономики, расположение нашего региона вблизи территорий, где происходят боевые действия, ни для кого не должны быть оправданием. Наоборот, негативные факторы побуждают нас работать еще больше», – заявил Чернов.

Что касается развития промышленности в области, то, по словам заместителя председателя Харьковского облсовета, такие флагманы промышленного производства как «Турбоатом», «Электротяжмаш», «ФЭД», «ХТЗ», «ХАРТРОН», «Коммунар» и другие могут стать источниками наполнения местных бюджетов и создать тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест.

«В целом развитие предпринимательства должно стать ключевым инструментом экономического развития региона. Сегодня у нас менее 10 предприятий на 1000 человек населения области, что в 2,5 раза меньше, чем в Киеве и в 6 раз меньше, чем в странах ЕС», – отметил Чернов.

Новоизбранный чиновник призвал реализовать большой потенциал области также в области IT, пищевой и перерабатывающей промышленности, фармацевтике и эко-технологиях, уделить внимание возрождению села. Особый акцент Чернов сделал на необходимости оказания эффективной помощи участникам АТО, поддержке семей погибших и временно перемещенных лиц.

«Харьковский областной совет должен сделать все, чтобы органы местного самоуправления могли рационально распоряжаться собственными полномочиями. В международной деятельности Харьковский областной совет должен реализовать европейский вектор», – заявил Чернов.

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В демократическом обществе власть должна не властвовать, а служить, а критериями качества ее работы должен быть профессионализм и нравственная зрелость, убежден новый председатель Харьковского областного совета.

В свою очередь новый заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач поблагодарил за оказанное доверие и прокомментировал политические вопросы.

“Я благодарен людям, которые доверили мне высокое право представлять их интересы в областном совете. Это мои избиратели. Именно для них я буду работать на этой ответственной должности. Пока фракция партии "Видродження" не планирует объединяться ни с одной из политсил, но надеется на конструктивную работу всех фракций в областном совете”, – заявил Скоробагач.