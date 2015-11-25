ВР с 14-й попытки разрешила арестовать судью Хозсуда Киевской области Скутельника

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 из 291 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Голосование проводилось 14 раз, поскольку не набиралось достаточного количества голосов для принятия результативного решения.

Согласно материалам представления, Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству от 6 мая 2015 года по подозрению судьи Скутельника в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Читайте такжеРодственники Героев Майдана призвали власти ускорить лишение судей неприкосновенности

Как отмечается в представлении Генпрокуратуры, Скутельник, "действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя предоставленную ему власть, совершил корыстное преступление, связанное с рассмотрением им судебного дела №Б13/115-12 о банкротстве государственного предприятия Министерства обороны Украины "Белоцерковский военный торг" и потребовал от представителя по доверенности ГП Минобороны Украины "Белоцерковский военный торг" С.Кужеля неправомерную выгоду в размере 15000 долларов США за удовлетворение ходатайства председателя комитета кредиторов должника - Министерства обороны Украины об отстранении арбитражного управляющего (распорядителя имущества) С.Булычева от исполнения им своих обязанностей и назначении нового арбитражного управляющего".

Читайте такжеПрокуратура завершила расследование против судей Кицюка и Царевич

В дальнейшем, как установлено органом досудебного расследования, получив неправомерную выгоду в вышеуказанном размере, Скутельник в судебном заседании 18 мая удовлетворил соответствующее ходатайство председателя комитета кредиторов должника.

По мнению органа досудебного расследования, основанием для применения меры пресечения в отношении Скутельника является наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может совершить действия, направленные на уничтожение или искажение каких-либо из вещей, документов, электронных носителей информации, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения, незаконно влиять на свидетелей, экспертов и специалистов по этому уголовному производству, препятствовать уголовному производству иным образом, а также под видом необходимости рассмотрения судебных дел, пребывания в совещательной комнате избегать следствия и суда по уголовному производству.

Читайте такжеРада уволила более 200 судей - Гройсман

Скутельник на заседании Верховной Рады заявил, что "не считает себя виновным", поскольку этого преступления не совершал.

Он утверждает, что в представление Генпрокуратуры "добавлены поддельные документы".

Скутельник заявил, что не является подозреваемым и не скрывается от следствия, поэтому не считает целесообразными такие меры, как задержание и арест.

Он попросил, чтобы в парламенте выступил его адвокат, но ему ответили, что это не предусмотрено законодательством.