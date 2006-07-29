Статус русского языка был и будет предметом спекуляций

Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ считает, что вопрос о статусе русского языка не должен быть предметом спекуляции для отдельных политических сил, и может быть решаться исключительно в соответствии с Конституцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил сегодня в Симферополе на встрече с делегацией депутатов Госдумы РФ, которая прибыла в Крым на празднование Дня Военно-Морского Флота России.

На вопросы российской стороны относительно положения с русским языком в Украине в целом и в частности Крыму, Постпред Президента сказал, что не видит притеснений русского языка и не считает, что на полуострове идет процесс украинизации. "Я не вижу никаких притеснений русского языка, я в Крыму на 99% говорю на русском языке, по-украински говорю с Президентом и с Секретариатом Президента, подчеркнул Г.МОСКАЛЬ. Скажите, где эти нарушения по русскому языку, я их исправлю". Как отметил представитель главы государства, языковой вопрос не утихает в Украине так как, страна живет в состоянии "послевыборного синдрома". "Мы не успели отойти от выборов Президента, потом прошли выборы парламента, послевыборный синдром пройдет и все станет на свои места", - заверил Г.МОСКАЛЬ.

Постпред Президент также отметил, что те политические силы, которые на выборах-2006 прошли в Верховную Раду Украины не в последнюю очередь за счет обещаний придать русскому языку статуса второго государственного, сегодня, создав парламентское большинство, могут изменить статус, но не делают этого. "Делайте это в рамках Конституции, и не морочьте людям голову, заявил - Г.МОСКАЛЬ. - Вопрос языка стал вопросом политической спекуляции. Этот вопрос будет подниматься и на следующих выборах Президента".

В ходе встречи с депутатами Госдумы Постпред Президента в шутку поинтересовался, не собираются ли живущие в РФ украинцы требовать от властей России изменения статуса украинского языка: "Когда украинцы начнут требовать в России cделать вторым государственным украинский язык?". На что депутат Госдумы РФ, заместитель Комитета обороны Госдумы по обороне Михаил БАБИЧ ответил: "Никогда, потому что им (украинцам - УНИАН) там хорошо и ничего не надо".