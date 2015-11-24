СМИ: заместитель министра энергетики написал заявление об отставке
01:18, 24 ноября 2015Политика
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Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко подал заявление об увольнении с должности.
СМИ сообщают, что Игорь Диденко подал заявление об увольнении с должности / фото: УНИАН
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированный источник.
Согласно информации, заявление было подано министру Владимиру Демчишину в понедельник.
Отмечается, что связаться с Демчишиным в понедельник вечером УП не удалось.
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Ранее УНИАН сообщал, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявляет об отсутствии в контракте на поставку электроэнергии в оккупированный Крым упоминания о «крымском федеральном округе», поэтому не видит необходимости поиска виновных в заключении этого контракта.
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