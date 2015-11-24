СМИ: заместитель министра энергетики написал заявление об отставке

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированный источник.

Согласно информации, заявление было подано министру Владимиру Демчишину в понедельник.

Отмечается, что связаться с Демчишиным в понедельник вечером УП не удалось.

Читайте такжеПервый заместитель главы СБУ назвал главную причину своей отставки

Ранее УНИАН сообщал, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявляет об отсутствии в контракте на поставку электроэнергии в оккупированный Крым упоминания о «крымском федеральном округе», поэтому не видит необходимости поиска виновных в заключении этого контракта.