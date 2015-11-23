Гройсман считает, что депутаты-драчуны не должны быть неприкосновенными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания согласительного совета парламента, отвечая на вопрос, какой должна быть ответственность за конфликтные ситуации и драки с участием депутатов.

"Я считаю, что должно быть две части ответственности - это уголовная, если преступление совершено уголовное против человека, или взяточничество и другие действия, которые считаются уголовными; и политическая", - сказал он.

Читайте такжеЛуценко считает, что Парасюку надо извиниться за "тупое физическое насилие", а Писному - простить

Спикер выразил мнение, что в случае применения депутатом физического воздействия, на него не может распространяться неприкосновенность.

Что касается политической ответственности, то Гройсман отметил, что в этом вопросе пока "трудно определить границы".

"Я все же настаиваю на том, что профильный парламентский комитет должен предоставить нам предложения и по политической ответственности", - сказал он.

Читайте такжеПротив Парасюка открыли дело за удар ногой по голове СБУшника Писного (видео)

Гройсман добавил, что, "возможно, следует установить, чтобы депутатская неприкосновенность не распространялась на преступления против человека уголовные - убийство, тяжкие телесные повреждения".

Кроме того, он напомнил, что продолжается работа над кодексом поведения депутатов.

"Я думаю, что в ближайшее время, не позже января, мы внесем комплексные предложения по этому поводу", - добавил Гройсман.

Читайте такжеЛидер “Самопомочи” извинился за “непарламентское поведение” Соболева, подравшегося в Раде