Средняя зарплата в Украине - как средняя температура по больнице

Категория средней зарплаты - как социально-экономический показатель – имеет, конечно, большое значение. Однако при его использовании для каких-то сопоставлений и выводов нужно проявлять достаточную осторожность. Известная шутка о «средней температуре пациентов в больнице» очень удачно подходит именно для ситуации со средней заработанной платой в условиях Украины.

Например, согласно данным Государственного комитета статистики Украины средняя заработная плата в Украине составила в марте 2008 года 1702 грн. Что должен подумать рядовой соотечественник, услышав или прочитав где-то данную цифру? Он наверняка решит, что если не большинство, то весьма значительная часть трудящихся в стране заработали в марте около 1700 грн.

Однако такая оценка далека от истины. Подавляющее большинство украинцев получают меньшие размеры зарплат, чем величина средней зарплаты в государстве. А столь относительно большое значение указанного показателя образовывается за счет высоких заработков малого числа соотечественников. Предлагаем внимательней рассмотреть структуру заработных плат в стране, что наверняка высветит довольно неожиданные для многих факты.

Распределение количества наемных работников по размерам начисленной им заработной платы в марте нынешнего года (последние данные Госкомстата в этом плане) выглядит следующим образом:

Начисленная заработная плата Доля наемных работников, получивших зарплату в обозначенных пределах, в общей численности (%)

До 515 грн. . 5,7 от 515,01 до 633,00 грн 8,9

от 633,01 до 700,00 грн. 6,2

от 700,01 до 800,00 грн. 7,2 от 800,01 до 1000,00 грн. 11,1

от 1000,01 до 1250,00 грн. 11,6

от 1250,01 до 1500,00 грн. 10,3

от 1500,01 до 2000,00 грн. 13,8

от 2000,01 до 3500,00 грн. 16,6

от 3500,01 до 5000,00 грн. 5,7

свыше 5000, 01 грн. 2,9

Исходя из этой секторальной разбивки, некоторые умозаключения сделать уже можно. Оказывается, что большинство наемных работников - 61,0% от общего их числа в Украине - заработали в марте меньше 1500 грн. Если же, используя правило арифметической пропорции, вычислить процент работников с зарплатой от 1500 до 1702 грн. (и приплюсовать его), то выяснится, что заработали за март меньше средней зарплаты по стране 66,5% от общего количества работников. Это практически две трети работающих! Соответственно, зарабатывающих выше средней зарплаты - только 33,5% от всех работников.

Но не надо питать иллюзий и по поводу сравнительно маленькой части работников, зарабатывающих более 5000 грн. Влияние даже небольшого количества людей, но получающих высокие заработки, на рост показателя средней зарплаты весьма велико.

Для показательного примера возьмем 20 наемных работников. Из них 19 человек (это 95% от общего их количества) заработали в марте этого года, пусть, по 1000 грн., а один (5% численности) – 50 000 грн. (директор промышленного предприятия, руководитель коммерческого банка, глава страховой компании и т.п.). Средняя зарплата у этой группы из 20 человек составляет 3 450 грн., что, с одной стороны, совсем неплохо по сравнению со средней зарплатой в государстве, с другой же стороны – 19-ти работникам, как говорится, от этого не легче…

Такой, вот, статистический (арифметический) «фокус»… Но именно таким образом и высчитываются статистическими органами величины средних зарплат, средних пенсий и т.д.

Также любопытно взглянуть на то, как изменялись пропорции числа наемных работников с зарплатами ниже среднего значения по стране в последние годы. Это позволит сделать определенные выводы.

К примеру, в марте 2006 года средняя зарплата в Украине равнялась 987 грн. Если со статистическими данными проделать соответствующие числовые процедуры (аналогичные проведенным выше по марту 2008 года), то обнаружится, что количество наемных работников с зарплатой ниже средней составляло тогда 67,5%. А в марте 2007 года, когда средняя зарплата равнялась 1230 грн., доля работников, не дотягивающих по заработкам до этого параметра, возросла до 68,0%.

Следовательно, в течение года – с марта 2006 года по март 2007 – в Украине рос удельный вес наемных работников с невысокими заработками. В марте же нынешнего года по сравнению с мартом 2007 наблюдалась противоположное явление – доля работников с невысокими зарплатами уменьшилась и оказалась ниже, чем год и два года назад. А наибольший процент работников с низкими зарплатами из трех рассматриваемых периодов был в марте 2007 года.

Можно увидеть и определенную зависимость. В марте 2006 года средняя зарплата в Украине увеличилась по сравнению с соответствующим месяцем 2005 на 36,7%, а доля работников с зарплатами ниже средней составляла 67,5%. Прирост средней зарплаты в марте 2007 года к марту 2006 оказался гораздо ниже - 24,6%, зато число низкооплачиваемых работников возросло до 68,0%. Наконец, в марте нынешнего года наблюдалось очень существенное увеличение средних зарплат - на 38,4%, доля же работников, получающих меньше среднестатистического размера зарплат, сократилась до 66,5%. Как видим, более быстрому росту средних зарплат сопутствует уменьшение количества работников, получающих невысокие зарплаты, и наоборот.

Механизм такого процесса нетрудно проследить на примерах динамики средних зарплат в последние годы по некоторым видам экономической деятельности в Украине. Так, в финансовой сфере среднемесячная зарплата в январе-марте нынешнего года составила 3416 грн. в месяц, в сельском хозяйстве – 843 грн., в сфере охраны здоровья – 1030 грн. Но темп роста зарплат к январю-марту прошлого года в финансовой деятельности (43,7%) оказался ниже, чем в сельском хозяйстве (46,4%) и охране здоровья (48,8%). В январе- марте 2007 года имела место противоположная картина: по сравнению с январем-мартом 2006 года прирост средних зарплат в сельском хозяйстве (28,0%) и сфере охраны здоровья (17,2%) заметно отставал от соответствующего показателя в финансовой деятельности (31,5%).

Ну а темпы роста средних зарплат в значительной степени синхронизируют темпы роста минимальных зарплат. Причем, чем ниже уровень зарплат в каком-то виде экономической деятельности, тем, естественно, больше зависимость средней зарплаты от величины минимальной зарплаты. Ситуация с динамикой минимальных зарплат за три последних года следующая: в 2006 году прирост минимальной зарплаты составил 20%, в 2007 году – 15% (причем, с 1 января решением правительства Януковича данная величина осталась неизменной по сравнению с декабрем 2006 года – 400 грн.), на 2008 год планируется поэтапное увеличение до 605 грн. в декабре – прирост к декабрю прошлого года 31,5%. Очевидно, что векторы движения средних и минимальных зарплат имеют близкие траектории.

Таковы особенности категории средней зарплаты и причин ее роста в Украине в последнее время. Но мы не ставим сейчас задачу давать какие-либо оценки трем последним правительствам, от решений которых непосредственно зависели размеры минимальных зарплат, зарплат работников бюджетной сферы и, как следствие, средних зарплат в стране. Нашей целью было продемонстрировать, что к показателю средней зарплаты по стране как к мерилу социально-экономического благополучия украинцев следует относиться очень и очень аккуратно…

Юрий Глухов