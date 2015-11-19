Соболев: ЦИК заменила представителей НФ и РПЛ в избирательной комиссии Кривого Рога

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Самопомичи" Егор Соболев.

"ЦИК заменил в Криворожской избирательной комиссии двух представителей Народного Фронта и двух - Радикальной партии. Поздравляю Кривой Рог с изгнанием части предателей идей демократии и честных выборов", - отметил Соболев.

Читайте также"БПП" требует от ЦИК пересчитать голоса на участках в Кривом Роге, в отношении которых есть сомнения

Вместе с тем нардеп отметил, что представителей "Батькивщины" заменить не удалось. "Эта партия предложила на замену кандидатов в депутаты, которых нельзя назначать в избирком", - говорится в сообщении.

ЦВК замінив у Криворізькій виборчій комісії двох представників Народного Фронту і двох - Радикальної партії.Вітаю Крив... Posted by Єгор Соболєв on Thursday, November 19, 2015

Перед этим, нардеп Ярослав Маркевич в своем Facebook сообщал, что члены избирательной комиссии, которые представляют демократические силы, голосуют за отклонение жалоб о нарушениях на выборах мэра в Кривом Роге.

Среди тех, кто в четверг отдал свои голоса в пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула: "Народный фронт" - 2 голоса из 2, "Батькивщина" - 2 с 2, Радикальная партия – 2 из 2, БПП – 1 голос 2.

Читайте такжеПосле пересчета бюллетеней на одном из участков в Кривом Роге нарушений не нашли - СМИ

"Лидерам этих партий давно пора заменить своих представителей в комиссии, городским организациям - переизбрать руководство, а не просто рассказывать, как они расстроены фальсификацией выборов", - подчеркнул Маркевич.

Кривой Рог. Нет, ребята-демократы - так нельзя!Городская избирательная комиссия по-прежнему отклоняет все жалобы о нару... Posted by Yaroslav Markevich on Thursday, November 19, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что по словам председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, ЦИК не имеет полномочий на отмену решения Криворожского горизбиркома о признании кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула мэром города.

При этом, на сегодняшний день оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов городского головы в Центральной избирательной комиссии нет.