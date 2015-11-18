После пересчета бюллетеней на одном из участков в Кривом Роге нарушений не нашли - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на информированный источник.

Как известно, ранее пересчет на одном из участков назначили на восемь часов утра. Он должен быть на участке №121/615 в Ингулецком районе.

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В то же время, по словам депутата "Самопомичи" Ярослава Маркевича, пересчет начался в среду днем, а не утром. Кроме того, наблюдателям от его политической силы не позволили осуществлять фото- и видеосъемку этого процесса.

"Все перерывы в работе комиссии создавались для того, чтобы выяснить, где бросить кость демократическим силам и на каком именно участке они могут позволить себе пересчет голосов", - отметил Маркевич.

По его словам, все бюллетени находились в помещении, доступ к которому не был ограниченным.

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Маркевич подчеркнул, что жалоба конкретно по этому участку заключалась в том, что на нем голосовали люди, которые не были там зарегистрированы. "При этом комиссия просто осуществила пересчет голосов, не дав ничего сделать со списком", - добавил Маркевич.

Политик отметил, что в четверг "Самопомич" будет обращаться в суд. Он также напомнил, что в городе проходит митинг против признания мэром кандидата от "Оппоблока".

Кроме того, Маркевич заявил, что в Кривой Рог планируют приехать народные депутаты, в частности, Егор Соболев.

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"Мы до сих пор боремся. И мне очень нравится, что происходит с обществом в Кривом Роге сейчас: на наших глазах зарождается новое гражданское общество. Это только ростки, но видно, что теперь там все будет лучше, даже если Вилкул станет мэром", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Самопомич” намерена обжаловать результаты выборов в Кривом Роге.

Напомним, в Днепропетровской области городским головой Кривого Рога избран Юрия Вилкула от "Оппозиционного блока". Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомичи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).