Будет ли у Черновецкого контролируемое большинство в Киевсовете?

“Блок Леонида Черновецкого, который является лидером по результатам досрочных выборов в Киевский городской совет, готов сотрудничать в Киевсовете со всеми политическими силами” – объявил секретарь Киевсовета Олесь Довгий. Будет ли у нового мэра контролируемое большинство в горсовете? Как ситуация в Киеве повлияет на общенациональные расклады? Об этом УНИАН спросил экспертов.

Вадим Карасев, политолог: С ВЫБОРАМИ МЭРА ШАНСЫ ЮЩЕНКО НА ВТОРОЙ СРОК ВЫРОСЛИ

Безусловно, большинство в Киевсовете не будет античерновецким, но это не значит, что оно будет промэрским. Ситуация складывается так, что контрольного пакета не будет иметь ни одна политическая сила из тех, что прошли в горсовет. Поэтому контрольный пакет вряд ли будет принадлежать Черновецкому.

Для мэра сейчас главное: не дать возможность сформироваться пробютовскому большинству.

Я считаю, что нужно сформировать большинство, которое было бы сдерживающим, охлаждающим и контролирующим фактором и инструментом политики мэра.

Уже заметно, что у переизбранного киевского председателя и его команды есть легкое головокружение от успехов, которое переходит в черновецкоманию. Чтобы уберечься от новых неожиданных поворотов и ходов киевской власти, не дать разыграться новым общенациональным, в том числе и президентским аппетитам и амбициям новой власти, необходимо промэрское большинство, но со сдерживающим эффектом относительно мэра и его новой-старой команды.

Относительно влияния результатов столичной кампании на общенациональную ситуацию... Конечно, эти выборы стали барьером для президентских амбиций Тимошенко, которая этот барьер не взяла. Если представить, что БЮТу удалось завоевать должность мэра и сформировать свое большинство, то оставался бы один шаг до упаковки всей власти под одну политическую силу и одну политическую персону.

А так ситуация выглядит неоднозначной, появились обстоятельства, которые не способствуют решению задач, которые ставила перед собой Тимошенко. После этих выборов можно сказать, что шансы Ющенко на второе переизбрание выросли. Удар по президентским амбициям Тимошенко – это снижение инвестиционной привлекательности этой кандидатуры на будущих выборах. Думаю, желающих внести свою президентскую инвестицию в кандидатуру Тимошенко сейчас меньше, чем до мэрских выборов.

Конечно, киевские выборы повлияют на новые конфигурации партийно-политической системы. Политическая система серьезно реорганизуется с учетом проигрыша “Нашей Украины”. Будет идти речь о более четкой ориентации НУ на Секретариат Президента и на Президента, без всевозможных политических заигрываний, романов и других политических адюльтеров с Тимошенко. “Наша Украина” теперь четко вернется в ту сторону, в которой она раньше все время находилась. Формируется новый пул прагматичных партийно-политических центристских сил, политическая платформа, на которой будет выстраиваться стратегия Президента на второй президентский срок.

Киевское большинство – это прообраз новой межпартийной платформы, нового пула элит, которые будут ориентированы на второй срок Ющенко, но без привязки Ющенко к какой-то политической партии.

Михаил Погребинский, политолог: ТОТ ФАКТ, ЧТО ТИМОШЕНКО НЕ ВЫИГРАЛА, НЕ ИЗМЕНИТ ЕЕ ПОЗИЦИЮ

В этой запутанной политической ситуации, в которой мы находимся, не может быть раз и навсегда подконтрольного большинства. Когда в течение недели изменяется позиция основных политических игроков, то, соответственно, и большинство будет “плавать”.

Мне кажется, что горсовет будет работать с ситуативным большинством. По многим вопросам они будут принимать решение одним большинством, по остальным – другим большинством. Пока ситуация не прояснится, пока не станет понятно, куда будет идти страна, будет ли у нас двоевластие в исполнительной власти, до тех пор мы не получим стойкого большинства в Киевсовете. Вряд ли Черновецкий этого будет добиваться. Я считаю, что в его интересах и в интересах киевлян не фиксировать никакого большинства, а заниматься вопросами, для решения которых есть общая позиция большинства депутатов горсовета.

Я не думаю, что мэрские выборы будут иметь влияние на общеполитические расклады. Позиции основных политических игроков все равно несбалансированны. И тот факт, что Тимошенко не выиграла, не изменит ее позицию. Противоборство между правительством и Секретариатом Президента будет продолжаться, и многое будет зависеть от позиции Партии регионов. Будет она наблюдать за этой войной со стороны, или будет вести собственную игру? В зависимости от этого и мы будем наблюдать, двигается ли страна к стабилизации, или к углублению кризиса.

Виктор Небоженко, политолог: ЭТО БЫЛИ ВЫБОРЫ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ

Я не думаю, что в горсовете будет большинство Черновецкого. Скорее всего, это будет антибютовское большинство. И ему с этим большинством будет значительно тяжелее, чем с предыдущим, потому что оно не будет ломать мебель.

Ни о какой публичной оппозиционности в Киевсовете сегодня не идет речи. Дело в том, что это были выборы богатых людей и высокоранговых чиновников Киевсовета.

Будущие решения будут приниматься за счет тех, кто проиграл. Поэтому уже через четыре месяца те, кто не прошел в Киевсовет, не получит свои земельные участки и преференции и сразу же начнут в СМИ борьбу против успешного Черновецкого. Но бороться с ним будет тяжело, потому что дважды легитимный Черновецкий – это редкий случай даже на территории СНГ.

Киевские выборы не повлияют на общенациональные расклады. Журналисты преувеличивают подорванный престиж Тмошенко. Хотя ее престиж как политика способного выполнять стратегические задания, пострадал, но то, что она потеряла Киев, не значит, что она потеряла большие регионы. Более того, Тимошенко будет искать сейчас невероятно сильный политический или пиар-ход, чтобы компенсировать тяжелые следствия киевских выборов.

Опрашивала Маша Мищенко