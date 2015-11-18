Экс-глава СБУ Наливайченко отреагировал на обращение Геннадия Корбана

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко пообещал предоставить развернутый ответ на публичное обращение лидера УКРОПа, в котором Геннадий Корбан просит прояснить историю уголовных дел против него. Лидер УКРОПа апеллирует к Наливайченко, поскольку материалы, которые легли в основу обвинения против него, появились в то время, когда Валентин Наливайченко возглавлял СБУ.

На своей странице в Facebook экс-чиновник отметил, что обращение Корбана застало его по пути в Вашингтон, однако он найдет время, чтобы откровенно ответить на все заданные вопросы, ведь «правда нужна, прежде всего, нашим с Вами соотечественникам, которые устали от лжи и манипуляций».

«Будучи принципиально убежденным, что власть и справедливость должны наконец стать словами-синонимами, а действия властей в отношении политиков не имеют права быть политически мотивированными, я, как и Вы, выступаю за объединение всех патриотических сил Украины в борьбе против наших двух опасных врагов – внешней агрессии и коррупции во власти», – подчеркнул Наливайченко.