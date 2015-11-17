Украина готова внести свой вклад в усилия G-20 в борьбе с терроризмом - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины относительно заявления саммита G-20 по вопросам борьбы с терроризмом.

«Украина присоединяется к государствам Большой двадцатки в осуждении терактов в Анкаре 10 октября и в Париже 13 ноября, выражает соболезнования жертвам терактов и их семьям», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД заявили, что Украина подтверждает свою позицию по неприятию каких-либо террористических проявлений, независимо от обстоятельств и мотивации террористов, а также не приемлет любых попыток отождествлять терроризм с религиозной, национальной, цивилизационной и этнической идентичностью.

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«Поддерживаем позицию G-20 о важности противодействия терроризму. Этот приоритет должен реализовываться в рамках международного права и с уважением к ведущей роли ООН в этом деле. Указанная работа будет одним из главных направлений деятельности Украины как непостоянного члена Совета безопасности ООН», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«В Украине как государстве, которое испытывает на себе все негативные последствия поддерживаемой Россией террористической деятельности, приветствуют твердое намерение G-20 принять меры с целью предупреждения и искоренения феномена роста трансграничных потоков боевиков-террористов и устранения угроз для всех государств», - говорится в комментарии.

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«Осознаем, что регулярные террористические акты в различных странах мира являются свидетельством необходимости активизации международного сотрудничества и солидарности в борьбе с терроризмом. Мы подчеркиваем особую важность действенных усилий как на международном, так и на национальном уровне – для предупреждения и противодействия финансирования террористической деятельности и террористических организаций и неотвратимого преследования и наказания лиц или организаций, которые предоставляют такое финансирование в любых формах и любыми методами», - добавили в МИД.

В Украине убеждены, что обеспечение реального, а не декларативного сотрудничества государств и взаимной помощи их правоохранительных органов в предупреждении преступления финансирования терроризма является залогом преодоления этого явления, которое приобрело угрожающие масштабы на региональном и глобальном уровнях. «Любое содействие этому преступлению со стороны государственных органов или официальных лиц должно повлечь международную ответственность государств за совершение преступления финансирования терроризма», - подчеркнули в МИД.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября, на саммите «Большой двадцатки» в Турции было принято заявление о единстве в борьбе с терроризмом.

«Мы остаемся едины в борьбе с терроризмом. Распространение деятельности террористических организаций и значительное увеличение во всем мире количества актов терроризма причиняют прямой ущерб поддержанию международного мира и безопасности и ставят под угрозу наши неустанные усилия по укреплению глобальной экономики и обеспечению устойчивого роста и развития», - говорится, в частности, в документе.

В заявлении отмечается, что «двадцатка» осуждает все акты, методы и практику терроризма, которые не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, независимо от их мотивации, во всех их формах и проявлениях, где бы и кем бы они ни осуществлялись.