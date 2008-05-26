Киевская ТИК оценивает явку избирателей на уровне 53-54%
10:48, 26 мая 2008Политика
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Деснянский р-н не предоставил информации
Киевская городская территориальная избирательная комиссия оценивает явку избирателей на уровне 53-54%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил секретарь Киевской ГТИК Юрий ЛОЗОВСКИЙ.
«Точную цифру я сейчас сказать не могу – где-то в промежутке 53-54%», - сказал Ю.ЛОЗОВСКИЙ.
По его словам, комиссия не может точно определить явку избирателей из-за того, что Деснянский район вообще не предоставил информацию. «Но предварительно можно сказать, что выборы состоялись», - подчеркнул Ю.ЛОЗОВСКИЙ.
Как сообщалось, 25 мая в столице прошли выборы городского председателя и Киевсовета.
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