Киев проголосовал. Украине приготовиться?

Досрочные выборы в Киеве могут стать основным политическим событием если не всего 2008 года, то его первого полугодия. Некоторые их итоги можно подвести уже сегодня, не дожидаясь завершения официального подсчета голосов. Собственно, сегодня вряд ли кто-нибудь сможет четко назвать дату объявления итогов выборов в Киеве.

Напомню, что сама процедура назначения досрочных выборов в столице оказалась уже привычным торжеством политической целесообразности над законностью. Оглядываясь назад, позволю себе заметить, что неподготовленность БЮТ, недооценка его лидерами силы соперника, сыграла с «сердечниками» злую шутку. Юлии Тимошенко удалось продавить решение о проведении досрочных выборов в столице, но сама кампания не стала для леди Ю триумфальной. По сути, досрочные выборы оказались неудачными для бютовцев – они не добились поставленной перед собой цели.

В итоге последствия проведения внеочередных выборов в Киеве для демократической коалиции оказались скорее негативными, чем положительными. Например, только блок «НУНС» делегировал на столичные выборы пять субъектов избирательного процесса: Блок Кличко (в его создании принял участие Народный Рух Украины), собственно «НУНС», Блок Катеринчука, Блок Омельченко и Украинская народная партия. После такого показного «единодушия» не приходится удивляться отсутствию единого кандидата в мэры от демократических сил. Кстати, Вячеслав Кириленко демонстративно дезавуировал в день голосования заявление Юрия Луценко о выдвижении Александра Турчинова единым кандидатом от «НУНС» и БЮТ, продолжив тем самым бурный и эмоциональный бракоразводный процесс между «Нашей Украиной» и «Народной самообороной».

Надо сказать, что Кириленко по-своему был прав: пятничное, за несколько часов до завершения отведенного для агитации срока, заявление Луценко о создании альянса с БЮТ больше напоминало создание алиби неудачливым злоумышленником. Юрий Витальевич в последнюю неделю агитационной кампании так старался понравиться Юлии Тимошенко и вывести на чистую воду Виктора Балогу, что невольно вызвал сомнение в жизнеспособности блока «НУНС» в непростых столичных условиях. И данные экзит-поллов, обнародованные после закрытия участков для голосования, только усилили сомнения в успешном выступлении «НУНС».

Еще один любопытный нюанс: Блок Юлии Тимошенко вел избирательную кампанию не со столичным, а с национальным прицелом, словно предваряя то ли досрочные парламентские, то ли президентские выборы. Главная ударная сила бютовцев – их лидер – то и дело во время митингов забывала, для чего решила выступить перед киевлянами, и уделяла их внимание проблемам в пределах политического приличия. Юлия Владимировна вояжировала по киевским районам с далеко идущими целями, стремясь создать плацдарм для общенационального наступления. Пока шансы на эффективную реализацию амбициозных планов премьера большинство политических экспертов оценивает как невысокие – слишком широким оказался замах Тимошенко, которой, впрочем, удалось вытащить на второе место и список БЮТ в Киевсовет, и Александра Турчинова в мэрской гонке. При этом ни качественно улучшить результат «сердечников» 2006 года, ни заложить основы для формирования большинства, способного противопоставить себя Черновецкому, бютовцы не смогли. Теперь столичный градоначальник значительно усилил свои позиции, имея право называть себя возможно единственным победителем Юлии Тимошенко.

Позиции Леонида Черновецкого оказались куда более устойчивыми, чем рассчитывали инициаторы его переизбрания. Он не стал терять время на раскачку, попытки оправдаться, а практически сразу перешел в наступление, хорошо поняв, что лучшей обороной является наступление. Блок Черновецкого и БЮТ заполучили наибольшее влияние на избирательные комиссии (считай – возможность корректировать итоги выборов в «правильную» сторону). Да и рычаги управления столичным админресурсом сосредоточены в руках нынешнего мэра, указ об отстранении Черновецкого от выполнения обязанностей председателя КГГА на Банковой заблаговременно отменили. Его оппонентам пришлось играть против Черновецкого через критику действий Виктора Балоги и президентского секретариата, запугивая избирателей созданием широкой коалиции в столичном совете и Верховной Раде.

Можно сказать, что неожиданная устойчивость позиций Черновецкого задала формат предвыборной борьбы. За несколько недель до дня голосования участники досрочных выборов негласно перестроились на борьбу за получение как можно большего количества голосов в Киевсовете, дабы сковать по рукам и ногам действующего градоначальника. Похоже, в электоральный блицкриг на столичном уровне не верил ни один из серьезных политических игроков, а потому все прорабатывали тактику затяжной борьбы против Черновецкого, в руках которого при любом исходе голосования на неопределенное время будут оставаться рычаги столичного управления. К тому же до официального подведения итогов выборов говорить о формате будущего большинства в столичном совете никто не возьмется. Да и от земельно-имущественной составляющей в его работе вряд ли удастся избавиться.

Выборы-2008 показали, что столице не интересны идеологические разногласия между политическими силами, ставка была сделана на именные блоки, претендовавшие на формирование собственной фракции в Киевсовете. Появление в одном из экзит-поллов Всеукраинского объединения «Свобода» как претендента на формирование собственной фракции только подчеркивает проблему с политической идентификацией других «акционеров» управления Киевом. Ситуация, когда премьер будет совмещать руководство исполнительной властью с заседаниями в столичном совете, еще потребует политологических оценок. Куда любопытнее будет ситуация с парламентариями, сыгравшими роль локомотивов для столичных избирательных проектов. Вряд ли они предпочтут столичные мандаты уютным парламентским креслам. Непросто будет предсказать судьбу оставшихся «бесхозными» политических проектов, особенно, если Конституционный Суд признает нелегитимным использование императивных мандатов для депутатов местных советов.

Досрочные столичные выборы показали, что социологические опросы можно разделить на две категории: закрытые и не вызывающие доверия. Инженеры общественного мнения либо непублично занимались его тонкой настройкой, либо стремились заработать побольше, мало беспокоясь о профессиональной репутации. Впрочем, не отставали и претендовавшие на победу команды, забросавшие город агитационной продукцией. Киевская кампания-2008 по праву считается самыми дорогими выборами в истории столицы, и, по всей вероятности, ознаменует собой повышение расходов на выборы в масштабе страны.

Все чаще приходится слышать, что досрочные киевские выборы станут катализатором политического кризиса национального масштаба. «Из столичной искры возгорится пламя», - обещают борцы за справедливость, стремящиеся взять как можно больше власти. Единственное утешение – кризис начнет развиваться не раньше осени, после того, как слуги народа и сочувствующие им отгуляют выстраданные отпуска и с новой силой погрузятся в упоительную борьбу за власть.

Евгений Магда