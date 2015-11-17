"Оппозиционный блок" в Кривом Роге собирает митингующих и "титушек" – Криворожский УКРОП

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер криворожской организации УКРОПа Николай Колесник.

«С утра возле горисполкома стояли грузовики. Убрали. Потом ОППО (Оппозиционный блок – Ред.) искал автобусы (10 ед.) для подвоза митингующих к горисполкому, сегодня не найдут, планируют проводить завтра с утра, снимут людей со смен, планируют поддержать Вилкула, трудодни зачтут, в табеле «птичку» поставят», – написал Николай Колесник.

Он также отметил, что «оппоблоковцы» планировали «заполнить горисполком» «титушней», но полиция пресекла эти попытки. «В город направлены дополнительные силы спецназа и Нацгвардии, во избежание провокаций и столкновений», – сообщил Николай Колесник. Кроме того, по его словам, правоохранители открыли два уголовных производства по факту фальсификаций в ходе голосования на специальных участках.

Напомним, сегодня, в 18.00, в Кривом Роге запланировано заседание городской территориальной избирательной комиссии, которая накануне огласила победителем выборов мэра Юрия Вилкула. Представитель «Самопомочи» Юрий Милобог, которого поддерживают демократические силы, в том числе и УКРОП, заявляет, что результаты выборов фальсифицировались в пользу Вилкула. Жители города готовы выходить на митинг в поддержку демократических сил.