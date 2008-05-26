Черновецкий набирает 37,47% голосов киевлян - данные 198 участков

По данным обработки протоколов 198 участков (это почти 20% участков) Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 37,47% голосов киевлян на выборах Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

На втором месте - Александр ТУРЧИНОВ с 18,49%, за Виталия КЛИЧКО проголосовали 17,64% избирателей, Виктора ПИЛИПИШИНА – 6,26%, Николая КАТЕРИНЧУКА – 4,24%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,51%, Василия ГОРБАЛЯ – 2,44%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,35%, Александра ПАБАТА – 1,31%. Другие кандидаты набрали меньше 1%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 участков.