Результаты выборов мэра в Кривом Роге могут быть оспорены - Опора

14:06, 16 ноября 2015
Политика
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Координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская предполагает, что результаты выборов мэра в Кривом Роге могут измениться в случае обжалования одной из сторон.

фото: УНИАН

Такое мнение она высказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Отрыв между кандидатами по результатам повторного голосования всего лишь 600 голосов. В случае, если будет происходить обжалование тех или иных решений или протоколов участковых избирательных комиссий, этот результат может быть изменен», - сказала Айвазовская.

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В то же время она напомнила, что обжалование не может происходить на основе политического желания проигравшего кандидата. Для этого должна быть сильная доказательная база относительно выявленных нарушений, в связи с которыми возникло подозрение относительно внесения недостоверных сведений в протокол итогового подсчета участковых избирательных  комиссий. «Разумеется, что такой маленький отрыв является основанием для того, чтобы бороться и сомневаться, но если нечего  представить в суде, достаточно трудно сегодня признать, что такой результат сфальсифицирован», - отметила Айвазовская.

Напомним, пресс-служба партии «Самопомич» заявляла, что их представитель Юрий Милобог побеждает на выборах мэра Кривого Рога. В то же время депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин утверждал, что во втором туре выборов городского головы Кривого Рога победил представитель его политической силы Юрий Вилкул.

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