В ЦИК уверяют, что не собирались аннулировать результаты выборов в Днепропетровске

Об этом заявила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная, передает ТСН.

"Стало известно, что якобы создается скандальная ситуация по поводу того, что ЦИК должен принимать какие-то решения и прекращать полномочия каких членов ТИК. В воскресенье ни одного заседания по этому поводу ЦИК проводить не будет", - заявила она.

Усенко-Черная также подчеркнула, что в Центризбиркоме состоялось "одно из рядовых рабочих совещаний", где обсуждались проблемные вопросы, никаких заседаний о прекращении деятельности ТИК в Днепропетровске не было.

Читайте такжеКто победил на выборах мэров: результаты экзит-поллов (окончательные данные)

Она также уточнила, что обсуждался вопрос по организации работы Днепропетровской городской избирательной комиссии. "В ЦИК дошел ряд обращений, поступил ряд жалоб, поступили материалы. Стоит вопрос о ротации членов районных избирательных комиссий в Днепропетровске. Обсуждались эти вопросы", - сказала Усенко-Черная.

Как сообщал УНИАН, в "УКРОПе" заявляют о попытке сорвать выборы городского головы Днепропетровска. Отмечается, что сейчас ЦИК проводит экстренное совещание, на котором планируется сорвать выборы городского головы.