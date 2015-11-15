Мы не дадим террору дестабилизировать ситуацию в Украине - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли повлиять теракт в Париже, совершенный 13 ноября, на ситуацию в Украине.

"Мы не дадим террору дестабилизировать ситуацию в Украине, которая является частью общей, мировой, глобальной кампании против терроризма своей очень важной и ответственной ролью", - подчеркнул глава государства.

Порошенко признал события в столице Франции ужасной трагедией, которые были рассчитаны на то, что она прекратит борьбу с терроризмом. По убеждению президента, террористам не удалось запугать французов, и результат был кардинально противоположным - Франция и мир объединились.

"Резко увеличилась координация наших действий для преодоления террористической угрозы. Наши спецслужбы находятся в постоянной координации, координируются направления и пути мер безопасности, которые мы предпринимаем внутри страны и на границах", - констатировал он.

"Мы бок о бок с французами в той борьбе против террора так же, как Франция, Европа и весь мир бок о бок с Украиной в нашей борьбе с терроризмом", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

По последним данным, в результате нападений в Париже погибли 132 человека, более 350 получили ранения.