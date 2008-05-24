Киевский избирком до 24.00 разберется с ”дохлыми заявлениями”

Киевская территориальная избирательная комиссия не планирует отменять регистрацию кандидатов в депутаты от Блока Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН секретарь теризбиркома Юрий ЛОЗОВСКИЙ.

«Сегодня по закону до 24-х часов мы должны рассмотреть все жалобы, поэтому комиссия действительно будет собираться», - подтвердил он.

По его словам, в комиссию поступило "пара «дохлых» заявлений о снятии с регистрации некоторых кандидатов, в частности, от ГАК". Но в отношении БЮТ, по его словам, жалоб нет. «По БЮТ я вообще не видел жалоб», - сообщил секретарь ТИК.

На уточняющий вопрос, нет ли в комиссии заявлений, в связи с которыми можна отменить регистрацию представителей БЮТ, он ответил: «Пока нет».

При этом Ю.ЛОЗОВСКИЙ отметил, что для того, чтоб снять с регистрации сегодня ночью, нужны серьезные основания. «Например, если обвиняется кандидат в подкупе избирателей и это подтверждено судом», - сказал он.

Отвечая на вопрос конкретно по кандидату в депутаты Киевсовета от БЮТ Татьяне МЕЛИХОВОЙ, Ю.ЛОЗОВСКИЙ сказал: «Там на нее были жалобы. Было решение суда. Все это уже давно закончено».