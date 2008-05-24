Ющенко привез сына на инсценировку битвы под Корсунем

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с младшим сыном Тарасом посмотрел инсценизацию историко-батального действия «Битва под Корсунем» в селе Выграив Корсунь-Шевченковского района Черкасской области.

Как отмечается на Официальном портале Главы государства, историко-батальное действие посвящено 360-й годовщине начала освободительной войны под проводом Богдана Хмельницкого и победной битве, которая состоялась в мае 1648 года.

Участниками действия стали члены исторических организаций Украины, Словакии, Польши, Чехии, России и Беларуси. Акция была организована при содействии Президента Украины. На мероприятии также присутствовали министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, народные депутаты, представители местной власти, общественных организаций и др.

В.ЮЩЕНКО также посетил выставку мастеров декоративно-прикладного искусства Украины и выступления фольклорных коллективов.