Севастопольский референдум - «не более, чем фарс»?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН относится к проведению в Севастополе опроса общественного мнения в отношении «доверия-недоверия» к руководству исполнительной власти города «как к театру абсурда».

Как сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь», об этом С.КУНИЦЫН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе. «К этому я отношусь спокойно и по-философски, глубоко убежден, что к этому также относятся и севастопольцы», - сказал мэр.

Он выразил мнение, что ситуация «доходит до абсурда». «Списки не были проверены. Ходят по домам. А вчера Партия регионов обратилась ко мне с письмом, что устанавливают в семидесяти двух местах города палатки с 24 по 26 мая и просят, чтобы мы их не трогали. Указывают адреса, где будут устанавливать палатки, в которых они будут опрашивать людей», - пояснил С.КУНИЦЫН.

Глава городской администрации добавил: «а есть вообще кощунственные вещи, когда на дом умершего полтора года назад почетного гражданина города Виктора Заичко (бывший народный депутат Украины - УНИАН), приносят приглашение с просьбой поучаствовать в референдуме».

«Более того, угрожали директорам школ, руководителям коммунальных предприятий, в том числе и физической расправой», - утверждает мэр Севастополя.

Отвечая на вопрос, кто финансирует опрос, С.КУНИЦЫН сказал: «Я хочу сказать, что горадминистрация ни копейки не выделяла на референдум, тем более есть решения судов. Я подписал поручение финуправлению о запрете финансирования референдума или опроса. Совершенно очевидно, что они финансируются из бюджета какой-то партии, либо местных коммерсантов».

По мнению С.КУНИЦЫНА, «со стороны горсовета это попытка выражения недоверия украинской власти в Севастополе, который является разменной монетой в определенных политических играх и кругах не только в Украине, но и за ее пределами».

С.КУНИЦЫН убежден, что «борьба не идет по линии КУНИЦЫН-САРАТОВ, она гораздо выше. САРАТОВ – пешка». «При всем моем уважении к нему, он (Валерий САРАТОВ – председатель Севастопольского горсовета – УНИАН) просто слишком юн в политике, и не сам по себе он это все делает… Игра идет по-крупному», - сказал С.КУНИЦЫН.

Как сообщал УНИАН, 20 мая сессия Севастопольского горсовета утвердила Порядок проведения местного консультативного референдума о недоверии городской администрации Севастополя, а также уточнила границы избирательных участков, решила некоторые другие вопросы, связанные с проведением референдума. От голосования по вопросам организации и проведения референдума воздержалась треть депутатского корпуса.