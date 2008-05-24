Украине и не думала продлевать базирование ЧФ РФ

Украина не рассматривает вопрос о пролонгации срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на своей территории после 28 мая 2017 года, и к условленному сроку ЧФ РФ должен быть полностью выведен с территории Украины.

Как говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Ивана КИРИЛИЧА, именно с этих позиций исходит украинская сторона в вопросах временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

В то же время в комментарии отмечается, что в Украине с удивлением воспринят комментарий МИД РФ от 21 мая относительно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о подготовке законопроекта по прекращению с 2017 года временного пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

“Российская сторона хорошо осведомлена о позиции Украины по этому вопросу. Такая позиция основывается на положениях Конституции Украины, согласно которой на украинской территории не могут быть размещены военные базы других государств”, - говорится в сообщении.

По словам И.КИРИЛИЧА, основной целью текущего переговорного процесса по вопросам ЧФ РФ продолжает оставаться приведение деятельности российского флота в соответствие с положениями базовых соглашений по вопросам ЧФ РФ и законодательством Украины. В этой связи 14 апреля с.г. Министерству иностранных дел РФ был передан проект меморандума, которым предусматривается согласовать системные комплексные меры с целью надлежащего обеспечения процесса своевременного вывода российского флота с территории Украины. С целью соблюдения необходимых юридических процедур украинская сторона должна принять закон, которым бы прекращался срок действия соответствующих соглашений, в частности Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины с 28 мая 2017 года, что предусмотрено в 25-й статье упомянутого документа. Именно об этом и идет речь в Указе Президента Украины от 20 мая 2008 года, подчеркивается в комментарии.

”Украинская сторона уверена, что полное выполнение российской стороной базовых соглашений по вопросам ЧФ РФ и его вывод с территории Украины станет важным шагом в укреплении региональной стабильности и безопасности”, - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 21 мая, комментируя издание 20 мая Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа о подготовке законопроекта о прекращении с 2017 года действия российско-украинских соглашений о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, МИД РФ заявило, что в настоящее время преждевременно обсуждать вопрос о сроках базирования Черноморского флота РФ в Севастополе.