Прогноз от Луценко: вскоре Богатырева отправит в отставку Тимошенко

На 30-те числа госпожа Богатырева уже пригласила правительство на ковер СНБО, - заявил глава МВД Юрий Луценко в интервью Эра-FM.

Политик добавил, что согласно конституции такой формы отчета не предусмотрено, все знают о том, что правительство подотчетно и подконтрольно исключительно Верховной Раде, но госпожа Богатырева это делает.

“30-го числа, явится туда правительство или не явится, очевидно они запланировали вынести решение о неудовлетворительной деятельности правительства, - считает Луценко. - После этого в парламенте голосуют за отставку, а учитывая группу авантюристов Балоги, которые имеют полтора десятка штыков в середине НУНС, они смогут это проголосовать, Тимошенко станет исполняющей обязанности главы правительства, мы все станем исполняющими обязанности правительства, и после этого вероятно переформатирования в новую коалицию”.

По мнению Луценко, для этого будут нанесены удары по категорическим противникам такого подхода: “сигнал по Жвании это первый сигнал, второй будет очевидно по мне”.

Луценко убежден, что сторонников этой схемы “в НУНС не более чем вошли в партию господина Криля ЄЦ, всего полтора десятка, они не дадут разрушить то, что миллионы людей делегировали нам на последних внеочередных парламентских выборах. Тем не менее такие попытки будут сделаны. Мы ожидаем их с уверенностью, что наши люди не продаются, как и наши избиратели”, - заявил министр.