БЮТ напомнил НУ-НС про Протнова и коалиционный договор

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” на основании коалиционного соглашения должна поддержать кандидатуру депутата-бютовца Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам после открытия соревнований в игре «Что? Где? Когда?» на Кубок Украины

«Я считаю, что НУ-НС должна выполнить коалиционное соглашение, и в ее рамках поддержать нашу кандидатуру», - сказал он.

Первый вице-премьер отметил, что во время формирования правительства фракции БЮТ тоже не нравились некоторые кандидатуры от НУ-НС.

«Но мы их не блокировали. Поэтому А.ПОРТНОВ и должность председателя Фонда государственного имущества – это исключительно квота БЮТ, которая обсуждалась публично», - объяснил он.

По мнению А.ТУРЧИНОВА, А.ПОРТНОВ во время кризиса вокруг ФГИУ продемонстрировал принципиальность и честность. При этом первый вице-премьер считает, что этот кризис был искусственно создан Секретариатом Президента Украины.

«Фактически он один (А.ПОРТНОВ – УНИАН) тянул всю работу фонда, несмотря на угрозы и уголовные дела, он защищал государственные интересы, поэтому он имеет все основания, чтобы быть руководителем», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Зиновий ШКУТЯК (фракция НУ-НС) заявлял, что депутаты "Нашей Украины" поддержат любую кандидатуру на должность председателя Фонда госимущества, предложенную БЮТ, но только не кандидатуру А.ПОРТНОВА.