Блок Тимошенко "непонятное" гражданство Жвании не смущает?
17:03, 24 мая 2008Политика
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У Турчинова нет претензий к кандидату
|Александр ТУРЧИНОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам после открытия соревнований в игре «Что? Где? Когда?» на Кубок Украины.
«Это представление наших союзников и это их квота. Мы не видим никаких оснований ее пересматривать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада освободила Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета Украины.
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