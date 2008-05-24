Блок Тимошенко "непонятное" гражданство Жвании не смущает?

Правительство и фракция Блока Юлии Тимошенко не намерены менять кандидатуру депутата от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Давида ЖВАНИИ на должность председателя Антимонопольного комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам после открытия соревнований в игре «Что? Где? Когда?» на Кубок Украины.

«Это представление наших союзников и это их квота. Мы не видим никаких оснований ее пересматривать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада освободила Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета Украины.