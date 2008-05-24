Тимошенко выделила 6,6 миллионов на гуманитарную помощь Афганистану

Кабинет министров Украины распоряжением от 21 мая 2008 г. № 733-р решил оказать гуманитарную помощь Исламской Республике Афганистан.

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Как отмечается в документе, помощь оказывается во исполнение Указа Президента Украины от 20 марта 2008 г. № 246 “О предоставлении гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан”.

Кабмин поручил выделить Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций 6 млн. 566 тыс. грн. для предоставления гуманитарной помощи.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы за счет резервного фонда государственного бюджета.

МЧС поручено согласовать в недельный срок с Минфином и Минэкономики перечень расходов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, и обеспечить в установленном порядке закупку, отправку, доставку и передачу груза гуманитарной помощи.

Гостаможслужбе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление груза гуманитарной помощи, а Администрации Госпогранслужбы - первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.