Члены ТИК Днепропетровска подозревают, что печать терркомиссии могла исчезнуть - депутат
Члены Территориальной избирательной комиссии Днепропетровска подозревают, что печать территориальной комиссии могла исчезнуть.
Об этом корреспонденту УНИАН сказал внефракционный народный депутат Тарас Батенко.
В частности, депутат утверждает, что председатель ТИК игнорирует проводить заседания комиссии.
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"Поступила информация о том, что может быть отсутствует печать в сейфе. Она (председатель ТИК) отказывается закрепить печатью решения, принятые большим количеством членов территориальной избирательной комиссии относительно замены членов УИК", - сказал Батенко.
При этом он отметил, что по просьбе членов ТИК, чтобы председатель комиссии показала печать в сейфе, она отказалась это сделать.
"Мы составили заявления на начальника МВД города Днепропетровска, начальника СБУ по поводу немедленного реагирования", - заявил депутат.