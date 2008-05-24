У Тимошенко думают, что ситуация с маслом должна стать уроком

Ситуация с импортированным в страны Европейского Союза загрязненным подсолнечным маслом является поучительной для украинских экспортеров и своеобразным сигналом для того, чтобы уделить больше внимания порядку сертификации экспортной продукции.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, комментируя информацию о введении Еврокомиссией условий импорта украинского масла.

Он отметил, что, учитывая начало более активного продвижения украинских товаров на европейский рынок после вступления во Всемирную торговую организацию, подобные ситуации могут возникать и с другой продукцией.

«Это сигнал для всех, кто имеет отношение к сертификации качества. Сигнал того, что эта сертификация должна соответствовать европейским нормам и порядкам», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он сообщил, что в результате переговоров Украины с ЕС на прошлой неделе были согласованы меры, которые Украина должна принять для того, чтобы Европа получила гарантии поступления на территорию стран ЕС растительного масла, соответствующего нормам и стандартам членов Евросоюза.

В частности, Г.НЕМЫРЯ отметил, что разработан целый ряд технических мер, который согласован соответствующим директоратом Европейской комиссии. Они касаются порядка отбора выборочных проб и составления сертификатов на продукцию.

Г.НЕМЫРЯ подчеркнул, что в среду, 21 мая, о мерах по недопущению поступления растительного масла, качество которого вызывает вопросы, было сообщено в Европейскую комиссию, и Украина получила от нее удовлетворительный ответ.

Стороны также договорились о последующих шагах по гарантированию поступления качественной продукции из Украины в ЕС.

Как сообщал УНИАН, загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было обнаружено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное подсолнечное масло украинского происхождения, а также продукты, содержащие более 10% загрязненного украинского масла.

Всего загрязненное подсолнечное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

23 мая Еврокомиссия одобрила условия импорта украинского подсолнечного масла, согласно которым она требует сертификатов об отсутствии примесей минеральных масел в какой-либо партии украинского масла, поставляемого на экспорт в страны Европейского Союза.

Еврокомиссия планирует пересмотреть принятые меры не ранее чем через год.

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