Ющенко рассказал о залпах казацких ружей и удивленной Европе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил участников торжеств по случаю 360-й годовщины победы украинского войска в битве под Корсунем.

Поздравление размещено на официальном сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня мы отмечаем 360-ю годовщину победы украинского войска под предводительством Богдана Хмельницкого в Корсунской битве. Разгром 20-тысячной польской армии стал одним из первых выдающихся успехов восставшего народа.

По словам Президента, во время битвы под Корсунем в полной мере проявился военный гений гетмана Б.Хмельницкого.

“Победные залпы казацких ружей и пушек пробудили Украину, которая поднялась на борьбу за свободу. Эти залпы услышала удивленная Европа, которая поняла, что на политическую сцену выходит новая мощная сила”, заметил глава государства.

По его словам, великая победа под Корсунем открыла Б.Хмельницкому путь к созданию Украинского казацкого государства. За короткое время ему удалось объединить под своей булавой практически все украинские этнические земли.

«Подвиг славных сыновей Украины, которые первыми поднялись на кровопролитную борьбу за честь и свободу родной земли, стал величественным примером служения Отчизне не для одного поколения украинцев. Будем же и мы достойными наших великих предков и великих побед украинского оружия», - призывал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня в селе Выграев Корсунь-Шевченковского района Черкасской области торжественно отмечают 360-ю годовщину победы войска Богдана Хмельницкого в Корсунской битве.