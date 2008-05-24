Турчинов на «Что? Где? Когда?» ответил на персональный вопрос

Первый вице-премьер-министр, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет о юридической невозможности выхода из демократической коалиции части депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам после открытия соревнований на Кубок Украины в игре «Что? Где? Когда?».

«Юридически заявления, которые раздавались от определенной группы влияния о выходе из коалиции, не имеют юридического подкрепления. Тем более, что только большинством голосов можно инициировать выход фракции из коалиции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО как глава государства не должен инициировать создания кризиса в стране.

«Идея сломать демократический вектор развития государства и построить полутоталитарную криминальную страну объединяет БАЛОГУ с представителями наших политических оппонентов. Все же надеюсь, что ответственность такой политической силы, как НУ-НС, для которой БАЛОГА не является лидером, повлияет на депутатов, которые избирались по списку этой политической силы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО высказал мнение, что на будущей неделе представители партии “Единого центра” выйдут из демократической коалиции. Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что это будет сделано с целью разрушить коалицию, а затем выразить недоверие правительству.