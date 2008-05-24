Ющенко дал Шаповалу орден
13:25, 24 мая 2008Политика
758 0
Указ - на сайта Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени председателя Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА.
Как отмечается в тексте Указа от 21 мая, обнародованном сегодня на официальном сайте главы государства, В.ШАПОВАЛ награжден “за выдающиеся личные заслуги в развитии правового государства, отстаивании идеалов демократии и конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и по случаю 60-летия со дня рождения”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter