Ющенко дал Шаповалу орден

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени председателя Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА.

Как отмечается в тексте Указа от 21 мая, обнародованном сегодня на официальном сайте главы государства, В.ШАПОВАЛ награжден “за выдающиеся личные заслуги в развитии правового государства, отстаивании идеалов демократии и конституционных прав и свобод граждан, многолетний добросовестный труд и по случаю 60-летия со дня рождения”.