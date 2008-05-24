Шуфрич и Гелетей готовятся к дуэли «на кулачках»

Нардеп от Партии регионов Нестор Шуфрич заявил газете «Сегодня», что сейчас ведутся переговоры по поводу даты и места его «дуэли» с главой Управления госохраны Валерием Гелетеем. Политик добавил, что поединок, вероятно, состоится в течении ближайших двух недель.

«Поединок будет проходить с использованием бойцовских перчаток. – заявил Шуфрич. - Непременным условием проведения боя должно быть написание Гелетеем заявления о том, что если он проиграет, то уйдет в отставку с поста главного телохранителя Ющенко. Это заявление он должен еще до боя передать независимым секундантам, а они уже потом отдадут его на подпись президенту».

Идея дуэли родилась в понедельник, когда после показательных выступлений сотрудников госохраны Гелетей, отвечая на вопрос журналистов, кого бы он сам не против вызвать на поединок, назвал фамилию именно Шуфрича.

Бывший глава МЧС в ответ на это заявил «Сегодня»: «Я никогда не был трусом и принимаю вызов». При этом Шуфрич добавил, что никогда не занимался бойцовскими видами спорта, но является мастером спорта по стрельбе из лука, так что мог бы предложить дуэль на этом оружии. И припечатал: «А если он откажется от своего вызова, то я смогу каждому офицеру и сотруднику Управления госохраны сказать, что их командир — трус».

«Мне кажется, Шуфрич пошутил, — ответил Гелетей. — Во всяком случае, я сказал о поединке в шутку. Но я готов в любом варианте, ведь я мастер спорта по самбо и дзюдо... Ваша газета может брать бой под свой патронат. Только время надо выбрать нерабочее, хотя бы пару часов свободных. Чтобы сел, поехал и встретился...»

Шуфрич добавил, что брать уроки у профессиональных бойцов он не будет. «Кстати, история знает немало примеров, когда самые заядлые и профессиональные дуэлянты проигрывали любителям».

Пресс-секретарь Нестора Шуфрича подтвердила УНИАН, что депутат действительно в данный момент готовится к бою. И добавила, что дуэль может состояться даже в течение следующей недели.