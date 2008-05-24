Социс обещает данные экзит-пола на киевских выборах уже в 22.00

В день досрочных выборов мэра Киева и Киевского городского совета, 25 мая, возле избирательных участков Центр социальных и политических исследований «Социс» проведет экзит-пол.

Как передает корреспондент УНИАН, заказчиком экзит-пола выступил Украинских фонд поддержки реформ.

В процессе проведения экзит-пола будет опрошено 6 тыс. респондентов на выходе со 140 избирательных участков во всех 10 районах Киева.

Экзит-пол проводится с целью получить максимально достоверные и объективные данные относительно голосования киевлян. Благодаря экзит-полу удастся получить максимально правдивые данные на момент завершения хода голосования в 22.00.

Предварительные результаты экзит-пола будут оглашены директором центра «Социс» Николаем ЧУРИЛОВЫМ 25 мая в 22.00 в прямом эфире телемарафона «Киев. Избирательная гонка – 2008» на телеканале «Киев».