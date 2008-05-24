Генпрокуратура готовится отстранить Луценко?

Генпрокуратура готовится в понедельник, 26 мая, отстранить главу МВД Юрия Луценко от исполнения обязанностей министра.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Геннадий Москаль в комментарии для «Зеркала недели» подтвердил эту информацию, полученную из источников издания. И заявил, что по этому вопросу уже собралась группа опытнейших юристов «Народной самообороны».

«Нам известны соответствующие планы Секретариата президента, который действует через Генеральную прокуратуру, до мельчайших деталей», сказал Москаль, добавив, что по его мнению, «реального механизма отстранения Юрия Луценко от обязанностей нет из-за разногласий между криминально-процессуальным кодексом и Законом о Кабинете министров. Потому любое решение прокуратуры будет обжаловано в судебном порядке, и эти планы не пройдут».

По информации источников, причиной отстранения, запланированного на понедельник, 26 мая, должны стать уголовные дела, возбужденные после драки между Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким, а также расследование по поводу использования служебного автотранспорта семьей министра.

Москаль заверил, что «Народная самооборона» имеет достаточно возможностей противостоять подобным намерениям: «Деталей рассказывать не буду, скажу лишь, что противодействие будет жестким, но в рамках украинского законодательства».