Опасную вакцину от кори Минздрав даже не проверял в Украине?

Проблемную вакцину против кори и краснухи в Украину поставил Детский Фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) по просьбе Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщается в еженедельнике «Зеркало недели» № 19 (698) от 24-30 мая.

В частности, в распоряжении издания оказались письма первого заместителя министра здравоохранения, главного Государственного санитарного врача Украины в 2007 году Сергея БЕРЕЖНОВА, адресованные представителю ЮНИСЕФ в Украине Джереми ХАРТЛИ, которые подтверждают роль Минздрава в принятии решения о выборе вакцины.

Согласно одному из писем, в начале апреля 2007 года Минздрав Украины проинформировал ЮНИСЕФ о необходимости закупки до 8 миллионов доз комбинированной вакцины от кори и краснухи. «Если закупленная вакцина не будет зарегистрирована в Украине, Министерство здравоохранения Украины может оформить поставку вакцины как разовой гуманитарной помощи», — отмечается в документе.

Вторым письмом в августе 2007 года Минздрав сообщил ЮНИСЕФ, что «специалисты Центра иммунобиологических препаратов провели экспертизу документов, необходимых для проведения кампании вакциной против кори и краснухи производства Serum Institute of India Ltd… и сделали вывод, что эту вакцину можно применять для проведения кампании дополнительной иммунизации против кори и краснухи в Украине».

Согласно документу, экспертизу прошли: сертификат регистрации в Индии, разрешение на экспорт вакцины, инструкция о ее медицинском применении, а также информация о предоставлении протоколов контроля качества серий вакцин против кори и краснухи.

В этом же письме Минздрав подтвердил «заказ для проведения кампании дополнительной иммунизации против кори и краснухи через ЮНИСЕФ комбинированной вакцины против кори и краснухи производства Индийского Института Сывороток».

Никаких документальных подтверждений того, что индийская вакцина прошла лабораторные проверки в Украине, до сих пор не обнаружено, отмечается в статье газеты.

Кроме того, как заявил в комментарии «Зеркалу недели» доктор биологических наук, профессор Александр ВАСИЛЬЕВ, реальный лабораторный контроль иностранных вакцин в Украине практически отсутствует. «За годы применения вакцин, в частности вакцин календаря прививок, ни одна из них не проходила лабораторный контроль качества при регистрации, как того требует законодательство. …Миллионы прививок детям Украины были сделаны вакцинами, не проходившими регистрационный лабораторный контроль безопасности и качества», — отметил он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Минздрав прекратил кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи. По данным Минздрава, по состоянию на 21 мая общее количество детей, находящихся в больницах с подозрением на поствакцинальные реакции, составляет 46 человек, из которых 44 госпитализированы в Донецкой области, по одному – в Луганской и Херсонской.

По данным врачей, на сегодня состояние госпитализированных удовлетворительное.