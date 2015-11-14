Руководство Украины отреагировало на теракты в Париже

Соответствующие сообщения они опубликовали в соцсетях.

В частности, Порошенко написал в своем "Твиттере", что шокирован парижскими терактами.

"Глубоко шокирован трагедией в Париже. Терроризм - наш общий враг. Солидарен с народом Франции", - отмечается в сообщении.

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Яценюк также отметил, что Украина является союзником Франции в борьбе с терроризмом.

"Ужасные сообщения из Франции. Наше глубочайшее сочувствие семьям погибших и пострадавшим. Украина поддерживает Францию в эту трудную минуту, поддерживает как искренний друг и как решительный союзник против терроризма", - сказано в сообщении в Facebook премьера.

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В свою очередь Гройсман назвал события в Париже атакой на весь цивилизованный мир и также выразил сочувствие по этому поводу.

"Это атака не только на Францию, это атака на весь цивилизованный мир. Должны сохранять единство, только вместе мы сможем победить терроризм. Искренние соболезнования родным и близким погибших и всему французскому народу. Вместе с вами молимся, чтобы все заложники вернулись домой живыми и здоровыми", - отмечается на странице спикера в Facebook.