Донецкий горсовет отменил решение о "территории без НАТО"

20-я внеочередная сессия Донецкого городского совета вчера отменила решение предыдущей сессии о признании территории города "территорией без военно-политических блоков и военных баз иностранных государств".

Как передает корреспондент УНИАН, отменено решение от 20 мая, в котором говорилось об "отрицательном отношении городской громады к перспективе пребывания на территории г. Донецка войск, инструкторов, инспекторов и прочих представителей НАТО и других военно-политических блоков и препятствие попыткам их размещения всеми законными способами".

Вместо него принято новое решение: "Выразить отрицательное отношение депутатов городского совета к перспективе пребывания на территории г. Донецка военных специалистов и подразделений НАТО, армий других государств и военно-политических блоков".

Кроме того, вчера депутаты отменили свое решение о "недопущении использования городской инфраструктуры для размещения и обеспечения воинских подразделений НАТО и других военно-политических блоков на территории г. Донецка". Они заменили его на следующее: "Заявить о несогласии депутатов городского совета с использованием инфраструктуры города для размещения военных специалистов и подразделений НАТО, армий других государств и военно-политических блоков".

Также в сегодняшнем решении сессии по этому вопросу полностью отменен пункт, ранее предписывающий "предприятиям, организациям и учреждениям города рассмотреть вопрос о целесообразности размещения на своих площадях информационных материалов военно-политических блоков, учитывая негативное отношение подавляющего большинства представителей городской громады к различным военно-политическим блокам".

Отмена предыдущих решений и внесение изменений в их содержания было вызвано тем, что на имя Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО 21 мая поступило предписание городского прокурора Анатолия ОЛЬМЕЗОВА. В предписании прокурор потребовал "немедленно принять предусмотренные законом меры по отмене решения Донецкого горсовета", касающиеся отношения депутатов горсовета к военно-политическим блокам.

Свои требования А.ОЛЬМЕЗОВ обосновывал тем, что Донецкий горсовет своим решением от 20 мая "вышел за рамки данных ему полномочий, поскольку принятое решение не отвечает Конституции и законам Украины".

Поэтому вчера внеочередная сессия горсовета, рассмотрев предписание прокурора, вынесла данное решение.

Как сообщал УНИАН, также вчера 20-я внеочередная сессия Донецкого горсовета отменила решение предыдущей сессии о недопущении планового увеличения украиноязычных школ в городе.