Луценко: после выборов в Киеве может измениться и коалиция в ВР

Министр внутренних дел Украины, первый номер списка блока "Наша Украина - Народная самооборона" на выборах в Киевсовет Юрий ЛУЦЕНКО предупреждает, что по итогам выборов в Киеве может состояться переформатирование коалиции в Верховной Раде Украины.

"Сейчас проходят последние консультации, и следующая несессионная неделя будет потрачена на подготовку “ширки", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО в эфире “5-го канала”.

"В парламенте готовится внутриполитический переворот. Владу хотят отдать теням из прошлого", - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что Секретариат Президента Украины объявил выборы в Киеве "возможным Сталинградом" для БЮТ и их союзников из демократической коалиции. "Странно, но там (в Секретариате Президента) уже считают не своими и "Нашу Украину", и "Народную самооборону", - сказал он.

"По итогам выборов будет показано – если БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” не имеют такой поддержки, то можно идти договариваться с Партией регионов и формировать правительство", - прибавил он.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что в случае, если глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА будет продолжать действовать в таком ключе, то это закончится изменениями в Конституцию и новыми выборами в Верховную Раду.

Говоря о текущей ситуации в стране, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что "свет выхода из тоннеля кучмизма оказалось входом в закарпатскую берлогу".

По его словам, попытки лишить Давида ЖВАНИЮ гражданства Украины являются политическим заказом. "Сегодня нам показывают, что будет с теми, кто имеет свою точку зрения. Это станет сигналом для людей, преданных демократии, переоценить роль господина БАЛОГИ".

"Эта история получит свое продолжение. Я имею информацию о концентрации дел против ЛУЦЕНКО, они стягиваются в Генпрокуратуру из киевской прокуратуры, меняются следователи и так далее", - цитирует министра “Украинская правда”.

Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что нынешние события ему напоминают 2004 год – "опять есть кандидат полукриминального характера и координационный штаб на Банковой".

Он также пообещал из личных средств выплачивать по 500 гривен за предоставление информации о месте, где будут покупать голоса на выборах в Киевсовет 25 мая.