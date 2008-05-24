НАНУ готовит сборник научных работ об Украинской революции 1917-1921 годов
Распоряжение подписала Тимошенко
Кабинет Министров Украины распоряжением № 729-р от 21 мая 2008 года создал Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий для отмечания 90-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов и почтения памяти ее участников.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.
Оргкомитет возглавил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.
Правительство также утвердило план мероприятий по отмечанию 90-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов и почтения памяти ее участников.
Правительство поручило Львовской облгосадминистрации провести торжества по случаю 90-й годовщины создания Западно-Украинской Народной Республики в ноябре 2008 года, а Киевской горгосадминистрации – в январе 2009 года торжества по случаю 90-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Планируется, что в октябре-ноябре 2008 года при участии Национальной академии наук,
Госкомархива и Украинского института национальной памяти будут изданы сборник документов и материалов “Совет Министров Украинского Государства: протоколы заседаний, законы, постановления”, а также сборник научных трудов “Проблемы истории Украинской революции 1917-1921 годов”.