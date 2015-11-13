Порошенко призвал украинцев быть готовыми к торговым войнам с Россией

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев быть готовыми к торговым войнам, которые может развязать Россия в отношении украинского импорта с 1 января 2016 года – времени вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко сказал в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем.

«Глава государства отметил, что зона свободной торговли с ЕС, которая заработает с 1 января 2016 года, выведет на новый уровень торгово-экономические отношения между Украиной и странами Евросоюза и будет способствовать дальнейшему развитию украинской экономики», - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, глава государства выразил обеспокоенность намерениями России ввести с 1 января 2016 эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также таможенные тарифы на продукцию из Украины.

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«Мы должны быть готовы к экономическим последствиям, ведь Россия прибегает не только к оккупации суверенного независимого государства Украина, но и к торговой войне против нас», - цитирует пресс-служба Порошенко.

По информации пресс-службы, стороны также обсудили текущее состояние дел в экономике Украины и перспективы введения безвизового режима с ЕС. Кроме того, президент обратился к еврокомиссару с просьбой поддержать украинский экспорт.

В свою очередь, Мальмстрем отметила значительные реформы, которых достигла Украина за последние месяцы, а также чрезвычайные усилия президента по поддержанию единства коалиции при голосовании за законы, необходимые для введения безвизового режима с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Брюсселе пройдут трехсторонние консультации с участием министров от Украины, Европейского Союза и РФ по вопросу применения с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. От Украины в этих консультациях примет участие министр иностранных дел Павел Климкин, от РФ - министр экономики Алексей Улюкаев, от Еврокомиссии - еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.