Украина требует от РФ пустить дипломатов к осужденному по делу Сенцова Афанасьеву

Как сообщили УНИАН в департаменте политики и коммуникаций МИД, приговорив Афанасьева к 7 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в якобы причастности к террористической деятельности на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, российские власти сослали его в колонию в Республику Коми.

После заявления Афанасьева во время суда над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко об отказе от своих предыдущих показаний по делу, данных под пытками, издевательства над ним продолжаются в исправительной колонии в виде жестокого обращения со стороны сотрудников пенитенциарной службы. Состояние его здоровья ухудшилось, ему не предоставляется надлежащая медицинская помощь.

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В связи с этим 12 ноября в МИД Украины был вызван консул посольства РФ в Украине и выражены требования о немедленном допуске консульских должностных лиц Украины к заключенному в соответствии со взятыми на себя Российской Федерацией международно-правовыми обязательства, проведении проверки действий сотрудников российских компетентных органов, а также привлечении к ответственности виновных в нарушении прав Афанасьева.

МИД требует от РФ немедленно восстановить уважение принципов и норм международного права, прекратить политическую расправу над гражданами Украины и освободить всех украинцев–политзаключенных России.

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев был ключевым свидетелем на судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.

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На судебном заседании Афанасьев отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их ранее путем пыток.

Правозащитники призвали Генпрокуратуру РФ расследовать озвученные факты пыток в отношении Афанасьева. 19 августа российских правозащитный центр "Мемориал" объявил Афанасьева политзаключенным.